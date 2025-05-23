Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Инженеры группировки «Центр» заминировали подходы к позициям ВС РФ в ДНР

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Расчет инженерной системы «Земледелие» группировки войск «Центр» дистанционно заминировал подходы к позициям российских войск на красноармейском направлении ДНР, сообщили в Минобороны России.

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