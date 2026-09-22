«Макс» запустил сервис поиска грантов в разных сферах

Мессенджер «Макс» представил сервис для поиска грантов в сферах образования, науки и культуры. Пользователям доступен чат-бот для выбора подходящих грантов, а в будущем планируется внедрение ИИ-поиска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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