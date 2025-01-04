Нежилое помещение на проспекте Героев в Петербурге превратится в детскую поликлинику

Соответствующее постановление подписал глава города Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города «О бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность Санкт-Петербурга нежилого здания на проспекте Героев, дом 27, корпус 2, строение 1».
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