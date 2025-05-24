Под Орлом опять горел мусоросортировочный полигон «Экополиса»

Вечером 23 мая под Орлом всё-таки загорелся мусорный полигон на территории завода «Экополис». Первые сообщения о дымящихся отходах поступали ещё в первой половине дня, однако факт наличия возгорания не подтвердили.
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