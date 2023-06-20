Администрация Уссурийска незаконно отказала в разрешении на строительство домов - УФАС

Апелляционный суд поставил точку в споре между администрацией Уссурийска и приморским УФАС. Ведомство признало незаконным отказ властей в выдаче разрешения на строительство жилых домов и потребовало исправить ситуацию.
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