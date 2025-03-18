Захарова объяснила демонтаж букв ZVO перед посольством США в Москве

Захарова: в буквах ZVO перед посольством США меняют лампочки Буквы ZVO, расположенные перед посольством США в Москве, демонтировали ради замены в них лампочек, объяснила в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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