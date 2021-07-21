Аргументы недели

97 528 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Целовальников
    Давно пришла пора, сделать чистку среди судейского состава! Слишком их много развелось, потому и принимают такие реше...За что судят Нико...
  • Кто Где
    Последнее китайское предупреждение?Российский военны...
  • Галина Назарова
    какие придурки....перекрыть кран...И ЧТО ДАЛЬШЕ???? УЙ СОСАТЬ????Бывший глава МИД ...

Politico: Власти США призвали Киев не высказываться о «Северном потоке - 2»

Politico: Власти США призвали Киев не высказываться о «Северном потоке - 2»

Руководство Украины получило от американских властей рекомендацию не критиковать сделку по “Северному потоку - 2” в ходе переговорного процесса Германии и США касательно газового проекта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх