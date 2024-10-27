В Петербурге 14-летний подросток попал в реанимацию после хэллоуинской вечеринки

В Петербурге ночная вечеринка по случаю Хэллоуина закончилась госпитализацией несовершеннолетнего. Как стало известно Мойке78, вечером 26 октября в одном из клубов в Центральном районе Петербурга прошла вечеринка, посвященная приближающемуся Хэллоуину.
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