(а что делать? ну нет у меня для вас другой оппозиции, нет.) Безумно интересно наблюдать за тем, что происходит сейчас с так называемой российской “оппозицией”, хотя многие в ее существование и сомневаются.
Что происходит с российской “оппозицией”
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Natalija Osminina
Эти твари успокоятся только тогда, когда Западный Титаник пойдет ко дну. Они долго будут смотреть на его погружение, уныло свесив бошки при отсутствии булек и растерянно спрашивать друг друга: "Вы видите тоже самое, что и я ? Его нет? СОВСЕМ нет???". То есть, до тех пор, пока США и Европа не попадут в турбулентный потоп Перестройки, которая уже любовно смотрит из щелки на своих новых жертв.
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