Что происходит с российской “оппозицией”

Natalija Osminina

Эти твари успокоятся только тогда, когда Западный Титаник пойдет ко дну. Они долго будут смотреть на его погружение, уныло свесив бошки при отсутствии булек и растерянно спрашивать друг друга: "Вы видите тоже самое, что и я ? Его нет? СОВСЕМ нет???". То есть, до тех пор, пока США и Европа не попадут в турбулентный потоп Перестройки, которая уже любовно смотрит из щелки на своих новых жертв.