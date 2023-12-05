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Что происходит с российской “оппозицией”

Что происходит с российской “оппозицией”

(а что делать? ну нет у меня для вас другой оппозиции, нет.) Безумно интересно наблюдать за тем, что происходит сейчас с так называемой российской “оппозицией”, хотя многие в ее существование и сомневаются.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Эти твари успокоятся только тогда, когда Западный Титаник пойдет ко дну. Они долго будут смотреть на его погружение, уныло свесив бошки при отсутствии булек и растерянно спрашивать друг друга: &quot;Вы видите тоже самое, что и я ? Его нет? СОВСЕМ нет???&quot;. То есть, до тех пор, пока США и Европа не попадут в турбулентный потоп Перестройки, которая уже любовно смотрит из щелки на своих новых жертв.
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