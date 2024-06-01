В Воронежской области полицейские приняли участие в акции, приуроченной к Дню защиты детей

Накануне Дня защиты детей сотрудники отдела МВД России по Павловскому району Воронежской области и председатель Общественного совета при ОМВД традиционно поздравили мальчишек и девчонок, проживающих в Павловском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних с праздником и вручили подарки, в числе которых качели на площадку центра.