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Закон, порядок, государство

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Полицейскими Хабаровского края задержан подозреваемый в незаконной охоте

В дежурную часть ОМВД России по Хабаровскому району поступила информация от сотрудника группы обеспечения охраны окружающей среды о том, что в результате патрулирования Государственного Федерального заказника «Хехцирский» обнаружены останки животного, а также мясо в мешках.

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