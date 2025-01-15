Полицейскими Хабаровского края задержан подозреваемый в незаконной охоте

В дежурную часть ОМВД России по Хабаровскому району поступила информация от сотрудника группы обеспечения охраны окружающей среды о том, что в результате патрулирования Государственного Федерального заказника «Хехцирский» обнаружены останки животного, а также мясо в мешках.
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