Заплатили больше, чем сделали: нарушения при ремонте школ выявили в Уссурийске

Заплатили больше, чем сделали: нарушения при ремонте школ выявили в Уссурийске

Контрольно-счетная палата Уссурийска подготовила отчет о результатах своей работы в 2020 году. Среди прочего контролирующий орган выявил неэффективное расходование средств и нарушения при приемке работ в школах и детских садах, сообщает ИА UssurMedia.

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