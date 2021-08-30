Госсекретарь США Блинкен: талибы должны заслужить легитимность

ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США не станут полагаться на движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) в борьбе с терроризмом в Афганистане, а легитимность движению еще предстоит заслужить, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.