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Госсекретарь США Блинкен: талибы должны заслужить легитимность

Госсекретарь США Блинкен: талибы должны заслужить легитимность

ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США не станут полагаться на движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) в борьбе с терроризмом в Афганистане, а легитимность движению еще предстоит заслужить, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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