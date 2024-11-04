Посол в Британии Келин: Лондон хочет добиться дипломатической изоляции Москвы

Великобритания хочет добиться дипломатической изоляции России, однако саммит стран БРИКС в Казани продемонстрировал, что многие другие страны не разделяют таких намерений, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
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