Дату конца света нашли в романе Рея Брэдбери

Политика как она есть

В 1950 году Рэй Брэдбери отправил человечеству мрачное послание из будущего. В рассказе «Будет ласковый дождь» он описал мир, стертый с лица земли ядерным огнем, и назначил точную дату финала — 5 августа 2026 года.