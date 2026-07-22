Политика как он...
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Политика как она есть

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Дату конца света нашли в романе Рея Брэдбери

Дату конца света нашли в романе Рея Брэдбери

В 1950 году Рэй Брэдбери отправил человечеству мрачное послание из будущего. В рассказе «Будет ласковый дождь» он описал мир, стертый с лица земли ядерным огнем, и назначил точную дату финала — 5 августа 2026 года.

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