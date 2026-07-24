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Татар-информ

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Депутат Немкин предупредил о мошенниках, выдающих себя за силовиков

Депутат Немкин предупредил о мошенниках, выдающих себя за силовиков

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Мошенники чаще всего представляются сотрудниками организаций и ведомств, которым граждане традиционно доверяют или которых опасаются, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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