В колонии Челябинска прошёл блиц-турнир с участием 20 осуждённых

В исправительной колонии №15 Челябинской области прошёл блиц-турнир по шахматам, собравший 20 осуждённых.
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