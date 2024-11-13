Вэньцин: отношения России и Китая достигли самого высокого уровня в истории

Отношения России и Китая достигли самого высокого уровня в истории связей двух государств. Об этом глава политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин заявил на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, передает ТАСС.