Военное обозрение

3 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Потемкин
    И опять безответно....Telegram-каналы: ...
  • Татьяна Решетняк
    немцам срочно надо менять правительство,а то кто его знаетРеверанс перед ба...
  • Юрий Зубрин
    Что у них за мания величия,сами без году неделя существуют ,а трезвонят о тысячилетиях ,миллионах лет .Прямо болезнь ...Байден пообещал н...

На телеобслуживании не протянут: Запад готов отправить на Украину технический персонал

На телеобслуживании не протянут: Запад готов отправить на Украину технический персонал

Сервисные центры для ВСУ Сейчас у техников украинских вооруженных формирований настоящий ренессанс. Из этой касты выкристаллизовываются настоящие универсальные солдаты, которых ВСУ должны беречь как зеницу ока.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх