Сервисные центры для ВСУ Сейчас у техников украинских вооруженных формирований настоящий ренессанс. Из этой касты выкристаллизовываются настоящие универсальные солдаты, которых ВСУ должны беречь как зеницу ока.
Популярные статьи
- Эстонский генерал Мартин Харем: Единственный приемлемый вариант окончания конфликта на Украине - это распад России
- Зампред Совбеза РФ: Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей
- Министр юстиции Ямайки потребовала от Великобритании извинений и репараций за годы работорговли и колониализма
Свежие комментарии