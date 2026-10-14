Историческая коллекция сирени на ВДНХ продолжает расти. В начале октября в Сирингарии высадили 39 пятилетних саженцев отечественных сортов, включая редкие растения, выведенные знаменитым селекционером Леонидом Колесниковым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Собянин: Москва в...
- В Марфине от снег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым