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Аргументы и Факты

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На Украине осудят жительницу Харькова, критиковавшую атаки ВСУ на Белгород

На Украине осудят жительницу Харькова, критиковавшую атаки ВСУ на Белгород

На Украине будут судить 59-летнюю жительницу Харькова за якобы «пророссийскую позицию». Как сообщили в нацполиции страны, женщину обвинили в «коллаборационной деятельности» за мнение, что с соседними государствами нужно жить дружно.

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