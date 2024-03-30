На Украине осудят жительницу Харькова, критиковавшую атаки ВСУ на Белгород

На Украине будут судить 59-летнюю жительницу Харькова за якобы «пророссийскую позицию». Как сообщили в нацполиции страны, женщину обвинили в «коллаборационной деятельности» за мнение, что с соседними государствами нужно жить дружно.
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