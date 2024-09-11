Погода в Крыму

Рекордсменом по температуре воздуха станет Черноморский район, где синоптики прогнозируют «плюс 34». Гидрометцентр Крыма объявил на полуострове штормовое предупреждение, но пока никаких сообщений о сильном ветре, шторме и закрытии пляжей из районов не поступало.
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