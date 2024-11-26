Гидролог Болгов: темпы обмеления Каспия в текущем году снизились вдвое

Является ли нынешнее падение уровня Каспийского моря беспрецедентным, какие страны больше всего страдают от его обмеления, и что такое "память моря", RTVI рассказал заведующий Лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.
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