80-летнего Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту из-за его любимой еды

Певцу пришлось долго объясняться Хулио Иглесиас Globallookpress.com/Jack Abuin Неприятный инцидент произошел со знаменитым музыкантом Хулио Иглесиасом, когда он прилетел в Доминикану с Багамских островов.
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