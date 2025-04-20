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Народ, который знает, что смерти нет, победить нельзя

Они думали,  что  погребли  нас,  но  не  знали,  что  мы  семена… (с) Каждую  Пасху  я  выкладываю  программную статью  Егора   Холмогорова, написанную в  2010  году.

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