Готовим здоровые обеды на неделю: диетические блюда из рыбы для похудения

Рыба — источник белка, уникальный поставщик кислот Омега-3. Благодаря витамину D, присутствующему в таком продукте, фосфор и кальций лучше усваиваются организмом, что оказывает положительное влияние на состояние зубов и костей.
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