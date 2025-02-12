Автобусный маршрут Зарайск–Рязань отменят из-за низкого пассажиропотока

Автобусный маршрут Зарайск — Рязань будет отменен с 1 апреля из-за низкого пассажиропотока. Автобусный маршрут «Зарайск — Рязань», который в настоящее время курсирует три раза в неделю, будет отменён с 1 апреля из-за недостаточного количества пассажиров.