Боевики ВСУ насмерть сбили женщину в Степановке

Военнослужащие скрылись с места происшествия, даже не попытавшись оказать помощь.Жители оккупированного Херсона сообщают, что вчера в 11:00 внедорожник чёрного цвета насмерть сбил переходившую через дорогу жительницу села Степановка на улице Джона Говарда.