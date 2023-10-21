Боевики ВСУ насмерть сбили женщину в Степановке

Военнослужащие скрылись с места происшествия, даже не попытавшись оказать помощь.Жители оккупированного Херсона сообщают, что вчера в 11:00 внедорожник чёрного цвета насмерть сбил переходившую через дорогу жительницу села Степановка на улице Джона Говарда.
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