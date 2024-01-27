«Выковыряли из носа и размазали»: Собчак публично унизила SHAMAN

Журналистка раскритиковала новый клип исполнителя Новый хит SHAMAN не прошел мимо ушей Ксении Собчак, которая критически высказалась о новой песне Ярослава, задев при этом автора и исполнителя самого хита.
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