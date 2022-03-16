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Куадрадо о 0:3 с «Вильярреалом»: «Не думаю, что этому есть объяснение, иногда футбол таков. Мы пытались делать то, что просил тренер»

Хуан Куадрадо высказался о поражении от «Вильярреала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Не думаю, что этому есть объяснение, иногда футбол таков.

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