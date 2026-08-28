Как варю борщ я:1. Выгоняю из кухни жену, чтобы не трахала мозг советами.2. Выгоняю из кухни кота, чтобы не пиZдил мясо.
Варим борщ
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Как варю борщ я:1. Выгоняю из кухни жену, чтобы не трахала мозг советами.2. Выгоняю из кухни кота, чтобы не пиZдил мясо.
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