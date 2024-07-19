Карацев попал в основную сетку в Атланте

Аслан Карацев попал в основную сетку турнира ATP 250 в Атланте. Это произошло после того, как освободилось место для специального исключения (игрока, который попадает в основную сетку, если бы мог попасть в квалификацию, но не успел туда из-за успешного выступления на турнире предыдущей недели).