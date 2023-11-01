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Проблемы при развертывании американских ЗРС Patriot

Проблемы при развертывании американских ЗРС Patriot

С целью помощи союзникам в регионе США усиливают свою группировку на Ближнем Востоке. Перебрасываются соединения и части разных родов войск, а также предусматривается развертывание дополнительных средств противовоздушной обороны.

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