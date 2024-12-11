Американский рынок акций завершил торги со снижением

Американские фондовые индексы завершили торги вторника в минусе. На общих настроениях инвесторов отразились негативно три фактора: Отчетность компаний: Акции Oracle снизились после публикации финансовых результатов, которые не оправдали ожиданий инвесторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии