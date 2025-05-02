Семь поездов задержаны из-за погоды и падения деревьев в Подмосковье

В Московской области семь поездов задержаны из-за неблагоприятной погоды и падения деревьев на пути. Работники поездных бригад оказывают помощь, обеспечивая пассажиров комфортом и питанием при длительных задержках.
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