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Семь поездов задержаны из-за погоды и падения деревьев в Подмосковье

Семь поездов задержаны из-за погоды и падения деревьев в Подмосковье

В Московской области семь поездов задержаны из-за неблагоприятной погоды и падения деревьев на пути. Работники поездных бригад оказывают помощь, обеспечивая пассажиров комфортом и питанием при длительных задержках.

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