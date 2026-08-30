Архиепископ РПЦ объяснил причину гонений на УПЦ ненавистью к православию

МОСКВА, 30 августа, ФедералПресс. Гонения на каноническую Украинскую православную церковь, по мнению викария патриарха Московского и всея Руси, архиепископа Зеленоградского Саввы (Тутунова), связаны с отношением украинских властей к православию.
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