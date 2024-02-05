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Суд в КНР приговорил к казни обвиненного в шпионаже австралийского писателя

В Пекине суд приговорил к смертной казни с отсрочкой приговора задержанного в Китае австралийского писателя Ян Хэнцзюня, которого обвиняют в шпионаже, сообщили в издании The Guardian со ссылкой на главу МИД Австралии Пенни Вонг.

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