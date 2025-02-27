Болеем за "БУЗУЛУК"🔥🔥🔥 Светлый Яр примет финальный этап Чемпионата Волгоградской области по футзалу среди команд второй группы✔️‼️ В финальном этапе примут участие команды: 1.
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Болеем за "БУЗУЛУК"🔥🔥🔥 Светлый Яр примет финальный этап Чемпионата Волгоградской области по футзалу среди команд второй группы✔️‼️ В финальном этапе примут участие команды: 1.