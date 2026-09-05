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SUSANIN

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Баскетболисты из Удмуртии заняли четвёртое место на Спартакиаде народов России

Баскетболисты из Удмуртии заняли четвёртое место на Спартакиаде народов России

Екатеринбург. Свердловская область. Баскетбольная команда «Купол-Родники» из Удмуртии заняла четвёртое место на второй Всероссийской спартакиаде народов России (18+).

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