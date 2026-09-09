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Царьград

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Деревни Ельтесуново и Кидекша выиграли конкурс красоты-2026

Деревни Ельтесуново и Кидекша выиграли конкурс красоты-2026

Во Владимирской области определены победители конкурса «Самая красивая деревня — 2026». Главный приз разделили деревня Ельтесуново из Собинского округа и село Кидекша, расположенное в Суздальском районе.

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