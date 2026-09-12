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У «Лацио» с Гаттузо 10 очков в 4 матчах Серии А – 3 победы и ничья с «Миланом»

«Лацио» идет без поражений в Серии А.  В 4-м туре команда Дженнаро Гаттузо сыграла вничью с «Миланом» (2:2), ведя 2:0 по ходу матча.

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