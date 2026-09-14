Россия приостановит поставки газа в Армению с 15 по 25 сентября

© Jan Woitas/dpa/Global Look Press Поставки российского газа в Армению по трубопроводу «Северный Кавказ — Закавказье» приостановят с 15 по 25 сентября из-за планового ремонта, однако ограничений для потребителей не ожидается: дефицит компенсируют внутренними резервами и дополнительными объемами из Ирана.