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Газета.ру

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Россия приостановит поставки газа в Армению с 15 по 25 сентября

Россия приостановит поставки газа в Армению с 15 по 25 сентября

 © Jan Woitas/dpa/Global Look Press Поставки российского газа в Армению по трубопроводу «Северный Кавказ — Закавказье» приостановят с 15 по 25 сентября из-за планового ремонта, однако ограничений для потребителей не ожидается: дефицит компенсируют внутренними резервами и дополнительными объемами из Ирана.

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