Слойки с ветчиной, изюмом и оливками

Штучная выпечка из слоеного теста с начинкой по мотивам венесуэльского пирога "Пан де хамон". Слоеные рулетики с солоноватой начинкой из ветчины и оливок со сладким акцентом изюма отлично выступят и как десерт, и как закуска.