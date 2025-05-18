Слойки с ветчиной, изюмом и оливками

Штучная выпечка из слоеного теста с начинкой по мотивам венесуэльского пирога "Пан де хамон". Слоеные рулетики с солоноватой начинкой из ветчины и оливок со сладким акцентом изюма отлично выступят и как десерт, и как закуска.
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