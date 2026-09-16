Гастрит может стать смертельным. Названы опасные признаки рака на начальной стадии — многие игнорируют

Найден тихий убийца в желудке. Врач рассказал, как отличить гастрит от предракового состояния.Когда обычное недомогание превращается в тревожный сигнал? Гастроэнтеролог Сергей Вялов предупреждает о симптомах, которые нельзя игнорировать.