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Ультиматум Табакова, развод с дочерью Тараторкина и новый этап: как сложилась судьба Александра Ратникова

Ультиматум Табакова, развод с дочерью Тараторкина и новый этап: как сложилась судьба Александра Ратникова

Актер Александр Ратников держится в стороне от громких скандалов и светских интриг, отдавая предпочтение съемочной площадке и театральной сцене.

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