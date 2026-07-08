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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Месси снял все вопросы о величайшем в истории». Джош Харт после победы Аргентины над Египтом на ЧМ-2026

Атакующий защитник баскетбольного клуба «Нью-Йорк», чемпион НБА Джош Харт отреагировал на победу сборной Аргентины над Египтом в 1/8 финала чемпионата мира по футболу (3:2).

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