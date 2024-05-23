Стоимость проезда по мостам через Каму и Буй в Удмуртии повысится с 1 июня 2024 года

Со следующего месяца повысится стоимость проезда по мостам через Каму и Буй в Удмуртии. Оператор по управлению мостовыми переходами опубликовал информацию о новых тарифах, которые вступят в силу с 1 июня 2024 года.
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