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Перехват и лэй-ап на последней секунде овертайма принесли «Фенербахче» победу над «Реалом»

Перехват и лэй-ап на последней секунде овертайма принесли «Фенербахче» победу над «Реалом»

«Фенербахче» прервал серию «Реала» из 10 побед подряд, обыграв мадридскую команду в овертайме со счетом 100:99.

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