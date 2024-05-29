Польша разрешила Украине применять поставляемое оружие для ударов по России

Global Look Press/Michael Matthey/dpa Польша разрешила Украине использовать поставляемое Варшавой оружие для нанесения ударов по объектам на территории России, заявил в эфире радиостанции Radio Zet замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.
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