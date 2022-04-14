20 анекдотов и шуток, которые придутся по душе каждой женщине

Женская жизнь — штука интересная и разнообразная. В ней переплетается множество компонентов — любовь, семья, дети, работа, дружба, мода, развлечения… И если все это приправлено юмором — весь этот калейдоскоп становится приятным и позитивным.
Женская жизнь — штука интересная и разнообразная. В ней переплетается множество компонентов — любовь, семья, дети, работа, дружба, мода, развлечения… И если все это приправлено юмором — весь этот калейдоскоп становится приятным и позитивным.
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